Из Кирова в Нарьян-Мар самолеты будут летать и в зимний период

Кировчане смогут улететь в Нарьян-Мар два раза в неделю. Фото: Пресс-служба авиакомпании «РусЛайн».

Аэропорт «Победилово» перешел на осенне-зимнее расписание. Рейсы из Кирова по-прежнему отправляются в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Уфу.

Компания «РусЛайн» сообщила, что также продолжит полеты по маршруту Киров — Нарьян-Мар. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю - по средам и субботам, обратно в Киров по вторникам и пятницам.

Подробное расписание рейсов и цены на билеты можно узнать на официальном сайте аэропорта «Победилово», а также авиакомпании «РусЛайн».