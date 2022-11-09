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НовостиОбщество9 ноября 2022 5:38

В 2022 году диспансеризацию прошли 200 тысяч кировчан

Врачи выявили свыше 14 тысяч случаев заболеваний
Анастасия Салун
Люди от 40 лет проходят диспансеризацию ежегодно, а в возрасте от 18 до 39 лет - с периодичностью один раз в три года. Фото: kirovreg.ru

Люди от 40 лет проходят диспансеризацию ежегодно, а в возрасте от 18 до 39 лет - с периодичностью один раз в три года. Фото: kirovreg.ru

В 2022 году в Кировской области прошли диспансеризацию более 200 тысяч жителей. Такие данные приводит Правительство региона.

Как сообщил и.о. министра здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, за 10 месяцев текущего года первый этап диспансеризации прошли более 207 тысяч человек. Так, в ходе диспансеризации и профосмотров с начала года впервые выявили более 14 тысяч случаев заболеваний. Мобильные медицинские бригады, организованные в отдаленных районах, провели профилактический осмотр и диспансеризацию для 10658 человек.

Болезни системы кровообращения диагностировали у более 5500 человек, злокачественные новообразования у 64% пациентов обнаружили на ранней стадии.

По утверждению специалистов, выявление заболеваний на ранних стадиях поможет вовремя предпринять меры, изменить образ жизни и питание, чтобы не допустить развитие болезни.

Отметим, что всеобщая диспансеризация в России проводится с 2013 года. Она абсолютно бесплатна для взрослых и помогает выявлять заболевания на ранних стадиях. Люди от 40 лет проходят диспансеризацию ежегодно, а в возрасте от 18 до 39 лет - с периодичностью один раз в три года.