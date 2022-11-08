Бывший вице-губернатор Андрей Плитко не смог обжаловать свой приговор

Андрея Плитко задержали еще в апреле 2020 года, а осудили в августе 2022 года. Фото: СУ СКР по Кировской области

Андрей Плитко попытался обжаловать приговор, однако апелляцию отклонили. Об этом сообщает региональная прокуратура.

- Обвинительный приговор в отношении бывшего вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко суд апелляционной инстанции оставил в законной силе. Жалоба осужденного отклонена, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, Андрея Плитко задержали по подозрению во взяточничестве в апреле 2020 года. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще двое: экс-директор КОГСАУ «Кировгослесхоз» Андрей Туев и его бывший зам Алексей Ушнурцев. Суд над ними состоялся в августе 2022 года. Плитко получил 11 лет колонии строгого режима. Туев и Ушнурцев - по 4 и 3,5 года.