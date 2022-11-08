В Кирове разработают новую концепцию уличного освещения

На некоторых улицах города освещения нет вовсе, где-то изношены кабеля, местами провода обрывают ветки деревьев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове 15 января представят концепцию освещения в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно результатам проведенной инвентаризации, в Кирове сейчас имеются 31 829 светильников. Они установлены на 1370 улицах, еще 280 не освещены вовсе. Из других имеющихся проблем - разросшиеся деревья, чьи ветви обрывают провода, и большой процент изношенности кабелей и неизолированных проводов. Для их замены потребуется свыше 157 миллионов рублей. Деревья же будут обрезать в течение зимы.

В разработке программы освещения будут участвовать горадминистрация, профильное министерство, энергосетевые организации. Концепт должен быть представлен после новогодних праздников.