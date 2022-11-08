Кировчанин получил полгода «строгача» за кражу сливочного масла

Рецидивист пытался обжаловать приговор, но решение суда осталось в силе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове мужчина сел на полгода за кражу сливочного масла. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как выяснилось, вечером 18 марта 34-летний кировчанин зашел в магазин на Упита. «Преследуя корыстную цель незаконного обогащения», на глазах работника торговой точки он схватил десять пачек сливочного масла и ретировался вместе с ними. Причиненный ущерб составил 920 рублей.

Мужчину, разумеется, вскоре задержали. Как выяснилось, ранее его уже судили за аналогичное преступление. Приговором стали полгода колонии строгого режима. Кировчанин попытался обжаловать решение суда, однако оно осталось в силе.