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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 11:10

В Кирове изъяли крупную партию наркотиков

Запрещенные вещества обнаружили сотрудники транспортной полиции у 47-летнего жителя областного центра
Анастасия Салун
В ходе осмотра личного автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 10 свертков марихуаны. Фото: ЛО МВД по Кировской области

В ходе осмотра личного автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 10 свертков марихуаны. Фото: ЛО МВД по Кировской области

Сотрудники ЛО МВД России по Кировской области задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. В ведомстве сообщили, что запрещенные вещества нашли в автомобиле и на даче кировчанина.

Мужчина был задержан на центральной площади города, где в ходе осмотра личного автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 10 свертков марихуаны.

Также во время обыска на территории садового участка в Кирове, принадлежащего злоумышленнику, сотрудники нашли еще 7 полимерных пакетов с этим же веществом. Злоумышленник осуществлял их фасовку, хранение и сбыт своим знакомым.

Следственное отделение возбудило уголовное дело по УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ».

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Подозреваемый находится под стражей.