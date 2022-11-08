В Кировской области помогут многодетным семьям погасить ипотеку

Единовременную выплату получили уже более 2000 семей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Программа будет действовать до 31 декабря следующего года. Такую информацию предоставили в областном правительстве.

Мера поддержки будет распространяться на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Родители могут воспользоваться единовременной выплатой в размере 450 тысяч рублей. Данные денежные средства пойдут на выплату ипотеки при наличии оформленного кредита на приобретение жилья. Срок заключения договора продлили до второй половины 2024 года.

Как сообщила министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева, за три года единовременную выплату получили более 2000 семей. Еще около 3500 заявок одобрили. Программу исполняют 7 кредитных организаций и 1 региональный банк Кировской области.

Для получения выплаты семьи должны обратиться в банк, выдавший им ипотечный кредит, с заявлением о списании части долга, но не более 450 тысяч рублей.

К заявлению о погашении части ипотеки нужно приложить:

- паспорт заемщика и детей (если есть);

- свидетельства о рождении детей;

- СНИЛС заявителя и детей;

- договор с банком о предоставлении жилищного кредита;

- документ, подтверждающий приобретение заемщиком жилого помещения или земельного участка для строительства.