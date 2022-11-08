Житель Оричей избил до смерти своего собутыльника

Сотрудники полиции задержали преступника. Фото: СУ СК России по Кировской области

Уроженца поселка Оричи Кировской области, подозреваемого в убийстве знакомого, арестовали. Об этом сообщили в СУ СК России по Кировской области.

Как установили следователи, в пятницу мужчины распивали алкогольные напитки в квартире. Позже между 21-летним гостем и 56-летним хозяином квартиры произошла ссора. Юноша нанес пострадавшему несколько ударов по голове. В результате чего хозяин квартиры скончался. Злоумышленник скрылся с места преступления.

На данный момент в отношении преступника возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ. В отношении него суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.