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НовостиОбщество8 ноября 2022 9:36

В Кирове вновь создадут сеть киосков продажи газет и журналов

Где они будут располагаться - решит горадминистрация
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Для размещения киосков по продаже печатных изданий в Кирове предусмотрено более 20 мест.

Для размещения киосков по продаже печатных изданий в Кирове предусмотрено более 20 мест.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове создадут новую сеть киосков по продаже газет и журналов. Об этом сообщает горадминистрация.

Еще летом мэрия договорилась с предпринимателем о создании такой сети. Как сообщили в пресс-службе, недавно в горадминистрацию поступили заявки от двух бизнесменов, которые планируют открыть точки продажи печатных изданий в Кирове.

Согласно действующей схеме по размещению НТО, в разных точках города могут существовать более 20 киосков продажи газет и журналов. В конце рабочей недели пройдет заседание рабочей группы, на котором определят, где же расположатся объекты.