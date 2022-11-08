В Кирове вновь создадут сеть киосков продажи газет и журналов

Для размещения киосков по продаже печатных изданий в Кирове предусмотрено более 20 мест. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове создадут новую сеть киосков по продаже газет и журналов. Об этом сообщает горадминистрация.

Еще летом мэрия договорилась с предпринимателем о создании такой сети. Как сообщили в пресс-службе, недавно в горадминистрацию поступили заявки от двух бизнесменов, которые планируют открыть точки продажи печатных изданий в Кирове.

Согласно действующей схеме по размещению НТО, в разных точках города могут существовать более 20 киосков продажи газет и журналов. В конце рабочей недели пройдет заседание рабочей группы, на котором определят, где же расположатся объекты.