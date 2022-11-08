Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 8:35

В Кирове заасфальтировали проезжую часть на улице Сурикова

Работы на строящемся объекте подходят к концу
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Рабочие также заасфальтировали тротуары и съезды во дворы. Фото: admkirov.ru

Рабочие также заасфальтировали тротуары и съезды во дворы. Фото: admkirov.ru

В Кирове заканчивается строительство улицы Сурикова. Об этом сообщает горадминистрация.

На данный момент уже завершено асфальтирование проезжей части, съездов во дворы и тротуаров на участке от Некрасова до Комсомольской. Подрядчик занимается благоустройством территории, устанавливает знаки и наносит разметку на дорогу. Бригады работают и днем, и ночью, ориентируясь на погоду.

Напомним, результатом работ станет четырехполосная дорога с тротуарами, освещением и зелеными зонами. Общая протяженность строящейся улицы - 800 метров.