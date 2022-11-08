В Кирове заасфальтировали проезжую часть на улице Сурикова

Рабочие также заасфальтировали тротуары и съезды во дворы. Фото: admkirov.ru

В Кирове заканчивается строительство улицы Сурикова. Об этом сообщает горадминистрация.

На данный момент уже завершено асфальтирование проезжей части, съездов во дворы и тротуаров на участке от Некрасова до Комсомольской. Подрядчик занимается благоустройством территории, устанавливает знаки и наносит разметку на дорогу. Бригады работают и днем, и ночью, ориентируясь на погоду.

Напомним, результатом работ станет четырехполосная дорога с тротуарами, освещением и зелеными зонами. Общая протяженность строящейся улицы - 800 метров.