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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 15:03

Кировские полицейские раскрыли ограбление пенсионера

Преступник избил потерпевшего и забрал 900 рублей
Роман Коротков
Подозреваемого задержали сотрудники ППС и доставили в полицию.

Подозреваемого задержали сотрудники ППС и доставили в полицию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщается в УМВД России по Кировской области.

В полицию обратился пенсионер. Он утверждал, что его избили и забрали денежную сумму в размере 900 рублей.

Пострадавший рассказал сотрудникам полиции все обстоятельства. Выяснилось, что около часа ночи к нему в квартиру пришел 26-летний знакомый. Гость начал требовать отдать ему ценные вещи. Пенсионер сказал, что у него ничего нет. После этого преступник жестоко избил хозяина квартиры.

Подозреваемого задержали сотрудники ППС и доставили в полицию. Выяснилось, что молодой человек был неоднократно судим за различные преступления.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.