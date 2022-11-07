В Кировской области паспорта готовности к зиме все муниципалитеты должны получить до 15 ноября

На сегодняшний день 36 муниципалитетов получили паспорта готовности к зиме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На еженедельном совещании с главой региона обсудили готовность муниципальных образований Кировской области к отопительному сезону. Согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду паспорта необходимо получить не позднее 15 ноября. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

И.о. министра строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Владимир Климентовский объяснил, что отопительный период 2022 - 2023 годов уже начался на территории всех муниципальных образований Кировской области. На данный момент длительных аварийных отключений не зафиксировали.

Проверка готовности к отопительному сезону проводится в три этапа. Сначала паспорт готовности получают жилые дома. На сегодняшний день у всех потребителей есть соответствующие документы на 100%.

Далее паспорт готовности получат ресурсоснабжающие организации. Их тщательно проверили. Две компании до 14 ноября должны устранить замечания. После этого им выдадут заключения о готовности к зимнему периоду.

На сегодняшний день 36 муниципалитетов уже получили паспорта готовности. Оставшиеся 9 муниципальных образований проверят специалисты Ростехнадзора до конца недели. До 15 ноября все муниципалитеты должны получить документы о готовности к зиме.

Как пояснил Климентовский, под контролем находится вопрос получения паспортов готовности по двум котельным в селе Среднеивкино Верхошижемского района и в поселке Заря Опаринского района. В поселке Заря в субботу планируют провести пуск котельной. В Среднеивкино нужно провести замену двух котлов. На текущей неделе привезут оборудование. До середины ноября объекты к отопительному периоду должны быть полностью готовы.

Особо также контролируется формирование запасов топлива на источниках теплоснабжения. Дежурная служба министерства строительства, энергетики и ЖКХ каждую неделю осуществляет мониторинг его наличия.

Представители Ростехнадзора отмечают, что грубых нарушений при подготовке муниципальных организаций к отопительному сезону не установили.

- Мы обязаны обеспечить качественное и комфортное проживание людей, не зависимо от места жительства. Работы по подготовке к зиме должны проводиться вовремя. Если мы хотим, чтобы к 15 ноября все функционировало, то необходимо ставить срок значительно раньше. Это нужно для устранения замечаний. Раскопки на тепловых сетях не должны существовать дольше двух недель. Необходимо принять соответствующий нормативный документ. Все ремонтные работы должны проводиться в определенный срок, - отметил Александр Соколов.