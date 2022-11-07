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НовостиОбщество7 ноября 2022 13:46

В Александровском саду ремонтируют пешеходные дорожки

Работы закончат к концу ноября
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Основные работы по благоустройству Александровского сада намечены на 2023 год. Фото: admkirov.ru

Основные работы по благоустройству Александровского сада намечены на 2023 год. Фото: admkirov.ru

В Кирове асфальтируют пешеходные дорожки в Александровском саду. О ходе работ сообщает горадминистрация.

Ранее из федерального бюджета поступило 17 миллионов рублей на благоустройство парка. Согласно заключенному контракту, до конца года в Александровском саду планируется отремонтировать пешеходные дорожки общей площадью в девять тысяч квадратных метров и заменить 32 пролета на набережной Грина.

На территории работают два подрядчика. Помимо асфальтирования дорожек и установки бордюрного камня, они занимаются устройством основания детских площадок и аттракционов.

К концу ноября ремонт должен быть завершен. Основные работы пройдут в 2023 году - в том числе приведение в порядок ротонд и входного портика.