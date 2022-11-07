В Кирове рабочие «утопили» подъезды в асфальт

После ремонта люди с ограниченными возможностями не могут выйти на улицу. Фото: ОНФ Кировской области

Жильцы дома по адресу: Октябрьский проспект, 7 отправили заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Работа началась в двадцатых числах сентября. Городская мэрия изменила изначальный проект без согласия жителей дома. Результат разочаровал жильцов. Об этом сообщает ОНФ.

Над технологией подрядчик не задумывался. Новый слой асфальта рабочие уложили на старое покрытие. Высота дороги увеличилась на 30 сантиметров. Теперь это нарушает нормы пожарной безопасности. Сейчас во время дождей вода попадает внутрь подъездов. Причем, свежий асфальт легко разрушается. Кроме того, подрядчик соорудил дополнительную ступеньку. После этого инвалиды и слабовидящие люди не могут без проблем выйти на улицу.

Эксперт Народного фронта Дмитрий Сергеев считает, что благоустройство двора было проведено с грубейшими нарушениями. Сейчас переделать работу не позволяют погодные условия. Скорее всего, исправить недостатки получится только через полгода.

Общественная организация обратилась в прокуратуру.