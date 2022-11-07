Прием заявок на конкурс по созданию символики к юбилею Кирова завершился

В каком стиле украсят Киров к его юбилею, решат в итоге сами жители. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Закончился прием заявок на конкурс по созданию символики к 650-летию Кирова. Об этом сообщили в областном правительстве.

На конкурс поступили 62 работы от 48 человек. Принять участие захотели жители не только нашего региона, но и других: Москвы, Свердловской области, республик Коми и Марий-Эл. Жюри уже начало оценивать проекты. Стоит отметить, что в составе судей - известные кировские художники и дизайнеры. Три работы, которые наберут больше всего баллов, будут представлены для голосования жителям региона с 14 по 28 ноября.

Итоги конкурса подведут 28 ноября. Как мы сообщали ранее, победитель получит приз - 100 тысяч рублей.