За ноябрьские праздники в Кировской области произошло 15 ДТП

Автомобиль «Скания» с прицепом «Шмитц» перевернулся в Омутнинском районе. Фото: ГИБДД Кировской области

За прошедшие три дня на территории Кировской области зарегистрировали 15 автомобильных аварий. В результате происшествий один человек погиб и двадцать три получили травмы. Об этом сообщается в ГИБДД по Кировской области.

По предварительной информации, было несколько случаев съезда с дорожного покрытия на обочину. Так, в пятницу в 2 часа 10 минут в Омутнинском районе автомобиль «Скания» съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП 32-летний водитель получил травмы.

4 ноября утром такая же авария произошла в Нолинском районе. 21-летний водитель автомобиля «Лада Приора» и пассажиры 20 и 25 лет получили травмы.

В воскресенье в 12 часов 35 минут в Вятскополянском районе «Хендай Тюксон» под управлением 61-летнего водителя также съехал с дороги. В результате аварии две пассажирки иномарки, женщины 60 и 89 лет, получили травмы.

Одна авария произошла по вине водителя, не имевшего права на управление автомобилем. В пятницу в 16 часов 35 минут на ул. Светлополянской, 2 в Кирове его «Лэнд Крузер» при развороте столкнулся с «Ладой Грантой». В результате ДТП 44-летний водитель и две пассажирки отечественного автомобиля, женщины 49 и 80 лет, получили травмы.

ГИБДД по Кировской области напоминает: при ненастной погоде водитель должен выбирать оптимальную скорость движения. Она должна держать автомобиль под контролем. Также нужно соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта с учетом интенсивности движения. На колесах машины должна стоять зимняя резина.