Кировская природоохранная прокуратура выявила ложные сведения в декларациях о доходах госслужащих

Руководителям ведомств внесли представления. Фото: прокуратура Кировской области

Кировская природоохранная прокуратура проверила исполнение антикоррупционного законодательства. Государственные служащие региональных управлений ветеринарии, министерства охраны окружающей среды, лесного хозяйства и подведомственных учреждений сообщили о своих доходах, расходах, имуществе, а также имущественных обязательствах. Кроме того, чиновники предоставили подобные сведения в отношении своих супругов. Об этом сообщается в областной прокуратуре.

Проверка выявила, что 32 госслужащих предоставили ложные сведения о доходах, расходах и имуществе в отношении себя и супругов. Размер неуказанных в справках сумм дохода в каждом случае составил от 10 до 380 тыс. рублей.

Прокуратура внесла руководителям ведомств представления. После их рассмотрения нарушителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщили, что областная прокуратура приняла меры к устранению подобных нарушений в деятельности региональных управлений ФССП и ФСИН России по Кировской области.