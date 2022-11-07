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НовостиОбщество7 ноября 2022 10:02

Кировская природоохранная прокуратура выявила ложные сведения в декларациях о доходах госслужащих

32 чиновника предоставили недостоверную информацию
Роман Коротков
Руководителям ведомств внесли представления. Фото: прокуратура Кировской области

Руководителям ведомств внесли представления. Фото: прокуратура Кировской области

Кировская природоохранная прокуратура проверила исполнение антикоррупционного законодательства. Государственные служащие региональных управлений ветеринарии, министерства охраны окружающей среды, лесного хозяйства и подведомственных учреждений сообщили о своих доходах, расходах, имуществе, а также имущественных обязательствах. Кроме того, чиновники предоставили подобные сведения в отношении своих супругов. Об этом сообщается в областной прокуратуре.

Проверка выявила, что 32 госслужащих предоставили ложные сведения о доходах, расходах и имуществе в отношении себя и супругов. Размер неуказанных в справках сумм дохода в каждом случае составил от 10 до 380 тыс. рублей.

Прокуратура внесла руководителям ведомств представления. После их рассмотрения нарушителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщили, что областная прокуратура приняла меры к устранению подобных нарушений в деятельности региональных управлений ФССП и ФСИН России по Кировской области.