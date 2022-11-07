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НовостиОбщество7 ноября 2022 9:56

Кировчанам для счастья нужно 165 тысяч рублей в месяц

За последние полгода сумма выросла на 10 тысяч, за год - на 22 тысячи
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Киров по показателю суммы, необходимой жителям для счастья, находится на 30 месте из 37.

Киров по показателю суммы, необходимой жителям для счастья, находится на 30 месте из 37.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среднестатистическому кировчанину для счастья необходимо немного - всего 165 тысяч рублей в месяц. Такой вывод сделали эксперты SuperJob.

По их подсчетам, с апреля необходимая для полного счастья сумма выросла на 10 тысяч рублей. Год назад она равнялась 143 тысячам, в мае и январе 2021 года - 132 тысячам. В 2019 году кировчанину были необходимы 120 тысяч рублей, в 2018 - 122 тысячи.

По показателям нынешнего года Киров находится на 30 месте из 37 среди крупных городов страны. На первом месте - Москва: их потребности удовлетворит сумма в 250 тысяч рублей в месяц. На последнем - Оренбург: местным жителям для счастья хватит 150 тысяч в месяц.