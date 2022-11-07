Кировчанам для счастья нужно 165 тысяч рублей в месяц

Киров по показателю суммы, необходимой жителям для счастья, находится на 30 месте из 37. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среднестатистическому кировчанину для счастья необходимо немного - всего 165 тысяч рублей в месяц. Такой вывод сделали эксперты SuperJob.

По их подсчетам, с апреля необходимая для полного счастья сумма выросла на 10 тысяч рублей. Год назад она равнялась 143 тысячам, в мае и январе 2021 года - 132 тысячам. В 2019 году кировчанину были необходимы 120 тысяч рублей, в 2018 - 122 тысячи.

По показателям нынешнего года Киров находится на 30 месте из 37 среди крупных городов страны. На первом месте - Москва: их потребности удовлетворит сумма в 250 тысяч рублей в месяц. На последнем - Оренбург: местным жителям для счастья хватит 150 тысяч в месяц.