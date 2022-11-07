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НовостиОбщество7 ноября 2022 7:37

Министр транспорта Кировской области покинул свой пост

Юрий Логинов ушел в отставку по собственному желанию
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Юрий Логинов проработал в правительстве с мая по ноябрь. Фото: kirovreg.ru

Юрий Логинов проработал в правительстве с мая по ноябрь. Фото: kirovreg.ru

Министр транспорта Кировской области Юрий Логинов покинул свой пост. Об этом стало известно во время еженедельной планерки у главы региона.

- Принято решение об освобождении от занимаемой должности министра транспорта Юрия Логинова, - заявил Александр Соколов. Он прокомментировал, что Логинов увольняется по собственному желанию. Во время планерки губернатор вручил уже бывшему министру почетную грамоту и поблагодарил его за работу.

Юрий Логинов проработал в правительстве Кировской области чуть менее шести месяцев. В должность он вступил 23 мая 2022 года. До него министром транспорта был Николай Соколов, занявший пост в 2019 году.