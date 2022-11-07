6 ноября в Кирове произошло ДТП со смертельным исходом

Авария произошла в воскресенье в 18.50. Фото: ГИБДД по Кировской области

Воскресным вечером в Кирове произошла авария со смертельным исходом. ДТП случилось на перекрестке улиц Горького и Калинина. Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

34-летний водитель автомобиля «Шкода Кодиак» наехал на мужчину. Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход погиб до приезда скорой помощи.

По данному факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Выясняют все обстоятельства ДТП.