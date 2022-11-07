Прогноз погоды с 7 по 11 ноября в Кирове: дожди и сильный ветер

На неделе кировчан ожидают дожди. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчане вновь испытают на себе действие погодных качелей. «Комсомолка» публикует прогноз с 7 по 11 ноября в Кирове.

Понедельник, 7 ноября

День будет пасмурным, однако осадки ожидаются только вечером - дождь со снегом. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 0 до -2 градусов. Ожидаются порывы ветра до 10 м/с. Атмосферное давление будет плавно снижаться с 750 до 748 мм ртутного столба.

Вторник, 8 ноября

День вновь будет пасмурным, но без осадков. Термометры будут выдавать стабильный +1 градус тепла. Вновь ожидается сильный ветер, возможны порывы до 11 м/с. Атмосферное давление - 745-747 мм ртутного столба.

Среда, 9 ноября

В течение всего дня ожидается мелкий дождь. За окном незначительно потеплеет - до +3 градусов. Ветер не успокаивается, порывы вновь составят 10-11 м/с. Атмосферное давление - 743-745 мм ртутного столба.

Четверг, 10 ноября

С самого утра зарядит дождь, который прекратится только ближе к вечеру. Местами он обещает быть весьма сильным. Температура воздуха останется на уровне предыдущего дня. Порывы ветра могут дойти до 12 м/с. Атмосферное давление к вечеру резко поднимется с 743 до 747 мм ртутного столба.

Пятница, 11 ноября

Последний день рабочей недели порадует отсутствием осадков. День будет пасмурным. Температура воздуха достигнет +2 градусов максимум. Ветер стихнет, порывы составят 3-4 м/с. Атмосферное давление продолжит подниматься и с 751 мм ртутного столба дойдет до 754.