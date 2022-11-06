В Кирово-Чепецке продают часы, полученные от экс-губернатора Никиты Белых

На обратной стороне часов имеется гравировка, определяющая цену вещицы. Фото: avito.ru

В Кировской области выставили на продажу часы, полученные от бывшего губернатора региона Никиты Белых. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Судя по информации из него, продавец находится в Кирово-Чепецке. Чем примечательны часы: подсветка на стрелках и циферблате, дата, которая меняется каждые 24 часа, и самое главное - гравировка на обороте, гласящая: «От Губернатора Кировской области Н.Ю. Белых». Продавец также утверждает, что часы заводные и в рабочем состоянии. Никакой предыстории и иных данных (например, как к нему попали эти часы) он не сообщает.

За товар нынешний владелец просит 40 тысяч рублей. Объявление появилось на площадке 28 октября. Очевидно, покупателей пока не нашлось.