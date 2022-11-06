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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 11:06

Кировчанин подбил девочку-подростка попробовать наркотики

Теперь ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове мужчина склонил девочку-подростка к употреблению наркотиков. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

По версии ведомства, 38-летний житель областного центра предложил 14-летней девочке бесплатно употребить некое вещество, в состав которого входило наркотическое средство. Та выполнила пошаговые рекомендации. Тем самым мужчина подбил девочку к употреблению «запрещенки».

На кировчанина завели уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетней». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.