Кировчанин подбил девочку-подростка попробовать наркотики

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове мужчина склонил девочку-подростка к употреблению наркотиков. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

По версии ведомства, 38-летний житель областного центра предложил 14-летней девочке бесплатно употребить некое вещество, в состав которого входило наркотическое средство. Та выполнила пошаговые рекомендации. Тем самым мужчина подбил девочку к употреблению «запрещенки».

На кировчанина завели уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетней». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.