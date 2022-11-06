В Кировской области министерство строительства, энергетики и ЖКХ разделится на два ведомства

Ведомство разделится на министерство строительства и министерство энергетики и ЖКХ. Фото: kirovreg.ru

На сайте правительства появился соответствующий документ. Согласно ему, действующее ныне министерство переименуют в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Минстрой же создадут с нуля.

Он будет заниматься управлением архитектурным делом и градостроительством, обеспечивать разработку схемы территориального планирования и подготовку документации по планировке территории для размещения объектов регионального значения, организовывать проведение госэкспертизы проектной документации и так далее.

Кроме того, в ведение Минстроя перейдут функции и полномочия учредителя в отношении управлений госэкспертизы и ценообразования в строительстве, капитального строительства, а также АО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» и АО «КРИК».

Изменения вступят в силу с 1 декабря.