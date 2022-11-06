В Куменском районе на капремонт школы потратили более 38 миллионов рублей

Работы начались 1 апреля и закончились совсем недавно. Фото: kirovreg.ru

В поселке Краснооктябрьский Куменского района отремонтировали школу. Об этом сообщает областное правительство.

Работы в здании начали 1 апреля. На них выделили более 38 миллионов рублей. На эти средства провели отделку всех помещений, обустроили навесные потолки в коридорах, столовой, актовом зале, заменили ограждения лестничных клеток. Рабочие также обновили сантехнику, заменили двери и освещение в школе, а также провели капремонт кровли.

Для учебного заведения также закупили новую мебель, которую разместили в классах и библиотеке. В кабинетах психолога и логопеда обновили оборудование. В школе появились современные интерактивные комплексы, МФУ, проекторы.

На днях образовательное учреждение открыло свои двери для ребят. Сейчас в нем обучаются 269 детей.

Напомним, ранее мы также сообщали, что в слободе Шевели появится новая школа на 1650 мест.