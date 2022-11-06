В Кирове 7 ноября пройдут плановые отключения электричества

Во многих домах ресурс пропадет с самого утра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало новой недели для кировчан традиционно ознаменуется отсутствием света в квартире. Правда, не у всех. О плановых отключениях электричества 7 ноября информирует АО «Горэлектросеть».

Причинами станут плановый и капитальный ремонт оборудования, эксплуатационные работы, а также подключение новых потребителей. Время отсутствия электроэнергии зависит от типа проводимой деятельности и будет варьироваться от трех до девяти часов.

Посмотреть полный график отключения электричества в Кирове 7 ноября 2022 года года вы можете на скриншотах ниже или по этой ссылке.

АО «Горэлектросеть» приносит свои извинения за доставленные неудобства.

Для уточнения информации горожане могут обращаться по следующим телефонам:

- 529-555, 255-977 - жители Нововятского района и заречной части Кирова;

- 564-034, 255-977 - жители Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов.

Фото: geskirov.ru