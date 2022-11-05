В 42% кировских организаций активно проводится вакцинация от гриппа

Прививаться готовы только 25% кировчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

На сегодняшний день вакцинацию от гриппа организовали в 42% компаний Кирова. Однако прививаться готовы только 25% кировчан. Данный результат опубликовал сервис SuperJob.

Вакцинация сотрудников является самой распространенной профилактической мерой в компаниях Кирова. 42% организаций заказывают прививки от гриппа своим работникам. Иные методы предотвращения эпидемии применяют намного реже. Например, в 9% компаний сотрудников переводят на удаленную работу. 7% применяют медицинские маски и антисептические средства. 6% организаций покупают витамины. 5% работодателей соблюдают все советы Роспотребнадзора и Минздрава. В 4% компаний говорят о регулярной санитарной обработке офиса. 2% работодателей отпускают заболевших домой, проветривают помещения, пропагандируют здоровый образ жизни, применяют лекарства и народную медицину 2%. В 24% организаций меры против инфекционных заболеваний не принимаются.

Вакцинацию от гриппа работодатели на сегодняшний день проводят реже, чем в 2021 году, однако чаще, чем 6-10 лет назад. Однако число организаций, ничего не предпринимающих против эпидемии, увеличилось.

В необходимости ежегодной вакцинации уверены 25% жителей города. Противниками прививки является 51% кировчан. Мужчины выступают за необходимость прививки чаще женщин (29% против 23%). Кроме того, среди людей старше 45 лет больше сторонников вакцинации , чем среди жителей до 34 лет (29% против 22%).