В Кирове сотрудники полиции раскрыли кражу денежных средств с банковского счета

Потерпевший потерял мобильный телефон, к которому была привязана банковская карта. Этим и воспользовался злоумышленник. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию обратился 40-летний мужчина. Он заявил о похищении с его банковской карты денежной суммы в размере более 12 тысяч рублей.

Удалось установить, что потерпевший потерял мобильный телефон. Злоумышленник нашел гаджет и решил совершить кражу денежных средств с банковской карты, привязанной к телефону. Для этого он воспользовался современными технологиями.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Сотрудники полиции провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Благодаря им удалось установить личность преступника. Им оказался 24-летний кировчанин. Во время допроса он полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.

Правоохранительные органы предупреждают: при утрате банковской карты, либо мобильного телефона с установленным приложением «мобильный банк» необходимо сразу позвонить в банк и заблокировать счет.