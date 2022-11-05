Трагедия в Костроме: губернатор Кировской области Александр Соколов поручил проверить ночные увеселительные заведения

Глава региона высказал свое мнение и поручил всем ответственным ведомствам принять превентивные меры. Фото: kirovreg.ru

Пожар в костромском ночном клубе «Полигон», во время которого погибли 15 человек, никого не оставил равнодушным. Свое мнение о трагедии высказал и губернатор Кировской области Александр Соколов.

- Сегодняшние трагические события в Костроме заставляют еще раз обратить особое внимание на безопасность в местах массового пребывания людей, - написал в своем телеграм-канале глава региона. - Провел оперативное совещание с представителями МЧС и прокуратуры. В ближайшее время сотрудники надзорных ведомств выйдут с профилактическими визитами в места отдыха людей, и прежде всего, в ночные увеселительные заведения.

Отметим, что только в областном центре 29 таких точек. В них проверят противопожарную сигнализацию, доступность эвакуационных выходов, наличие сил и средств пожаротушения. И проведут инструктаж с персоналом: правила поведения при ЧП.

- Всем муниципальным и государственным учреждениям культуры и спорта необходимо проверить элементы противопожарной защиты. Порядок должен быть в каждой детали, - отметил глава региона. - Прошу всех кировчан понять всю серьезность ситуации. Контролируйте свои действия, не допускайте даже потенциально опасных моментов для ближних. Халатность в этих вопросах недопустима! Речь идет о жизни и здоровье наших родных и друзей, коллег и соседей. Давайте беречь друг друга.