Кировчанка получила в подарок авторскую песню

Девушку пригласили на финал Всероссийского детского эстрадного конкурса «Золотой петушок». Фото: admkirov.ru

В среду, 2 ноября, в Удмуртии прошел VII Всероссийский конкурс детского и молодежного творчества «Дети XXI века». Об этом сообщили в кировской мэрии. В конкурсе приняли участие ученики детских школ искусств, учреждений дополнительного образования, студенты музыкальных колледжей из разных уголков страны.

Наш город представляла певица Ольга Домрачева. Девушка учится в детской школе искусств «Пастораль». Она получает стипендию управления культуры администрации города Кирова. Участница конкурса стала лауреатом I степени.

Члены жюри отметили высокий уровень выступления кировчанки на конкурсе. Один из них даже подарил Ольге свою авторскую песню. Юная певица планирует начать работу над авторским материалом после окончания школы.

Кроме того, девушку пригласили на финал Всероссийского детского эстрадного конкурса «Золотой петушок». Он будет проводиться в 2023 году в Нижнем Тагиле.