В Лальске убрали свалку

25 октября текущего года в территориальное управление Россельхознадзора сообщили, что свалка площадью 2,9 га на землях сельскохозяйственного назначения ликвидирована. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Лальске ликвидировали несанкционированную свалку. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что скопление твердых бытовых отходов было обнаружено на территории поселения еще в сентябре 2017 года. Специалисты ведомства определили, что мусор сваливали на землях сельскохозяйственного назначения. При этом площадь свалки была не маленькой - 2,9 га.

Этот мусорный полигон в соответствии с законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003, должны были ликвидировать органы местного самоуправления. Поэтому 12 октября 2017 года Россельхознадзор выдал предостережение администрации Лальского городского поселения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Но административные органы не спешили выполнять данное предостережение. Ведомству пришлось неоднократно напоминать о принятом решении. Наконец, 25 октября текущего года в территориальное управление Россельхознадзора сообщили, что свалка площадью 2,9 га на землях сельскохозяйственного назначения ликвидирована.