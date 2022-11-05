В Кирове снова обнаружили вредные вещества в воздухе

Сотрудники Роспотребнадзора берут пробы воздуха каждый день вечером и ночью. Фото: kirovreg.ru

Управление Роспотребнадзора по Кировской области продолжает контролировать состояние атмосферного воздуха в областном центре. Как сообщили в ведомстве, сотрудники берут пробы воздуха каждый день вечером и ночью.

При этом специалисты учитывают направление ветра и обращения кировчан на запахи. Роспотребнадзор обозначил точки контроля в зависимости от направления ветра. И определяет в воздухе вещества, которые предположительно выбрасывают предприятия с промышленной площадки на ул. Луганской, 53а.

Так, 2ноября 2022 года сотрудники ведомства провели отбор проб воздуха на анализ по адресам: ул. Краснополянская, д. 12; Слобода Лянгасы, д. 7.

Выяснилось, что предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не обнаружено. Но в точке исследования на улице Краснополянской, д. 12 все же есть фурфурол и этанол, хотя и в очень незначительной концентрации. А в слободе Лянгасы, д. 7 обнаружен этанол.