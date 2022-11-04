Киров стал одним из первых среди муниципальных образований региона, получивших документ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В департаменте городского хозяйства сообщили, что Кирову выдали паспорт готовности к отопительному сезону. Областной центр стал одним из первых среди муниципальных образований региона, получивших документ.

Для получения паспорта проверялась готовность потребителей тепловой энергии и ресурсоснабжающих организаций. Оценивалось также наличие запаса топлива и возможность реагирования на различные нештатные ситуации.

Уточняется, что муниципалитеты должны получить паспорта готовности не позднее 15 ноября. Документ выдается Западно-Уральским управлением федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзора).