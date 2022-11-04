Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 ноября 2022 13:06

Кирову выдали паспорт готовности к отопительному сезону

Специалисты оценивали запасы топлива и возможность реагирования на нештатные ситуации
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Киров стал одним из первых среди муниципальных образований региона, получивших документ

Киров стал одним из первых среди муниципальных образований региона, получивших документ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В департаменте городского хозяйства сообщили, что Кирову выдали паспорт готовности к отопительному сезону. Областной центр стал одним из первых среди муниципальных образований региона, получивших документ.

Для получения паспорта проверялась готовность потребителей тепловой энергии и ресурсоснабжающих организаций. Оценивалось также наличие запаса топлива и возможность реагирования на различные нештатные ситуации.

Уточняется, что муниципалитеты должны получить паспорта готовности не позднее 15 ноября. Документ выдается Западно-Уральским управлением федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзора).