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НовостиОбщество4 ноября 2022 14:06

В Кировской области задержали более трех тысяч водителей с признаками опьянения

В текущем году в ДТП с участием пьяных автолюбителей погибли 34 человека
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
В регионе выявили 413 фактов повторного управления автомобилем в состоянии опьянения

В регионе выявили 413 фактов повторного управления автомобилем в состоянии опьянения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году в Кировской области задержали 3166 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались от прохождения медосвидетельствования. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Уточняется, что управление транспорта в нетрезвом виде нередко становится причиной аварий с наиболее тяжелыми последствиями. Так, на территории области в ДТП с участием пьяных водителей погибли 34 человека. Еще 239 получили травмы.

Кроме того, в текущем году в регионе выявили 413 фактов повторного управления автомобилем в состоянии опьянения. Жителей просят сообщать о нетрезвых водителях по номерам: 02, 102, 112, 588-888.