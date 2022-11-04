В Кировской области задержали более трех тысяч водителей с признаками опьянения

В регионе выявили 413 фактов повторного управления автомобилем в состоянии опьянения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году в Кировской области задержали 3166 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались от прохождения медосвидетельствования. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Уточняется, что управление транспорта в нетрезвом виде нередко становится причиной аварий с наиболее тяжелыми последствиями. Так, на территории области в ДТП с участием пьяных водителей погибли 34 человека. Еще 239 получили травмы.

Кроме того, в текущем году в регионе выявили 413 фактов повторного управления автомобилем в состоянии опьянения. Жителей просят сообщать о нетрезвых водителях по номерам: 02, 102, 112, 588-888.