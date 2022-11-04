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НовостиОбщество4 ноября 2022 12:13

Жителям десяти населенных пунктов в Кировской области незаконно начисляли плату за вывоз мусора

Сумма превысила 200 тысяч рублей
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Коммунальная услуга не оказывалась в населенных пунктах должным образом

Коммунальная услуга не оказывалась в населенных пунктах должным образом

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Жителям десяти населенных пунктов в Зуевском районе незаконно начисляли плату за вывоз ТКО. Как уточнили в прокуратуре Кировской области, речь идет о селах Лема, Зуи, Мухино и Суна, деревне Коса и поселках Октябрьский, Семушино, Кордяга и Косино. Кроме того, жалобы поступали от проживающих в районном центре - Зуевке.

Так, коммунальная услуга не оказывалась в населенных пунктах должным образом. При этом регоператор производил начисления платы за вывоз мусора и предъявлял счета местным жителям.

В итоге руководителю АО «Куприт» внесли представление. Кроме того, жителям Зуевского района произвели перерасчет платы за вывоз мусора на сумму более 200 тысяч рублей. Сообщается также, что сейчас услуга гражданам оказывается.