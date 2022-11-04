4 ноября в Ленинском районе Кирова отключат холодную воду

МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства

МУП «Водоканал» проинформировал кировчан об отключении холодной воды. Из-за проведения плановых работ ресурса не будет в Ленинском районе с 21.30 4 ноября до 06.00 5 ноября.

Ограничения коснутся горожан, проживающих в домах по следующим адресам:

- улица Сурикова - дома №2, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 8, 8А, 8/1, 7Б, 7, 7/1, 9, 10, 10А, 11, 11А,12, 13;

- улица Воровского - дом №68;

- улица Ивана Попова - дома №14а, 14б;

- улица Тургенева - дом №17.

Кроме того, в пятницу холодной воды до 20.00 не будет в доме №76 по улице Луговой и в доме №18 по улице Монтажников.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства. Место подвоза воды можно узнать пройдя по ссылке.