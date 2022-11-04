В Кирове разыскивают без вести пропавшую 14-летнюю девушку

Местонахождение кировчанки неизвестно с 3 ноября. Фото: vk.com/ornkirov

Активисты поискового отряда «Первый» сообщили о новой пропавшей. С четверга, 3 ноября, неизвестно местонахождение Анастасии Колобовой.

Около 17.00 14-летняя девушка вышла из дома в Ленинском районе города и не вернулась. Сейчас подростка разыскивают волонтеры и сотрудники полиции.

Приметы пропавшей: на вид 14-15 лет, рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые до плеч. На момент ухода кировчанка была одета в желтую куртку, темные джинсы и кроссовки.

Если вам известно, где сейчас может находиться девушка, просьба сообщить об этом по номерам: 89229777457 или 02, 102.