Прогноз погоды с 4 по 6 ноября в Кирове: ожидается небольшой снег

В выходные в Кирове будет прохладно, выпадет небольшой снег Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу утром, 4 ноября, синоптики прогнозируют в Кирове пасмурную погоду. Воздух прогреется до 0 градусов. Днем станет на градус теплее. Местами ожидается небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до -1. Северный ветер будет дуть со скоростью 2-6 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В субботу, 5 ноября, в городе также будет идти небольшой снег. Температура воздуха утром и в течение дня составит 0 градусов. К вечеру похолодает до -2. В Кирове продолжит дуть северо-западный ветер с порывами 2-5 м/с. Атмосферное давление - 753 мм ртутного столба.

В воскресенье, 6 ноября, в Кирове ожидается пасмурная погода. Столбик термометра будет держаться на отметке -1…-2 градуса. Порывы западного ветра составят 4-9 м/с. Атмосферное давление - 755 мм ртутного столба.