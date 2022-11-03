В Вятскополянском районе столкнулись два легковых автомобиля

Авария произошла 2 ноября в 7.50. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 2 ноября, рано утром на 2-м км автодороги «Вятские Поляны - Сосновка» произошло ДТП с участием автомобилей «Рено Сандеро» и «УАЗ». Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

По предварительным данным, 37-летняя женщина-водитель иномарки заехала на полосу встречного движения. В результате чего произошло столкновение с отечественным автомобилем. Им управлял 50-летний мужчина.

В результате происшествия автоледи и 42-летняя женщина-пассажир «Рено Сандеро» получили травмы.

Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что в непогоду стоит верно выбирать скоростной режим. Также важно вовремя заменять летние шины на зимние.