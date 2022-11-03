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НовостиОбщество3 ноября 2022 11:43

Кировчане могут получить ответы на вопросы об осеннем призыве на горячей линии

Она будет работать круглосуточно
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
У операторов подготовлены ответы на типовые и частые вопросы.

У операторов подготовлены ответы на типовые и частые вопросы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области работает горячая линия по вопросам срочного призыва. Об этом сообщает горадминистрация.

Узнать информацию об особенностях проведения осеннего призыва можно по телефону 122. Для операторов заранее подготовлены ответы на типовые и частые вопросы - об увольнительных, отправке срочников в зону СВО, альтернативной службе и так далее. Горячая линия работает в Кировской области круглосуточно.

Как уточнили в горадминистрации, информация по осеннему призыву также есть на ресурсах «Объясняем.рф».