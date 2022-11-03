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НовостиОбщество3 ноября 2022 11:15

В Кировской области дельтапланериста приговорили к штрафу

За столкновение с линией электропередачи мужчина заплатит 2500 рублей
Роман Коротков
Авиалюбителю придется выплатить штраф в размере 2500 рублей

Авиалюбителю придется выплатить штраф в размере 2500 рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В августе в деревне Дресвяново Кирово-Чепецкого района произошла авария. Мотодельтаплан задел линию электропередачи. В связи с этим транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности воздушных полетов. Об этом сообщили в ведомстве.

Прокуратура выяснила следующие обстоятельства: житель района сделал в своем гараже дельтаплан из подручных материалов. Знания в области авиационной техники у него отсутствовали. При полете устройство стало работать нестабильно. В результате чего дельтаплан начал терять высоту. Через несколько секунд произошло столкновение летательного аппарата с линией электропередачи.

Кировский транспортный прокурор возбудил в отношении местного жителя административное дело. Авиалюбителю придется выплатить штраф в размере 2500 рублей.