Кировчане смогут сдать вторсырье 5 ноября в трех точках

Кировчане смогут сдать пластик, макулатуру, алюминий и другие виды вторсырья.
Фото: Анастасия ОСИПОВА
В субботу, 5 ноября, по Кирову вновь проедет экомобиль. Об этом сообщает АО «Куприт».
Сдать вторсырье кировчане смогут в следующих точках:
- 11.00 - 12.00 - Площадь Коминтерн, у «Магнита»;
- 12.30 - 13.30 - Лепсе, 1, у магазина «Глобус»;
- 14.00 - 15.00 - Заводская, 6, рядом со спортплощадкой.
Экомобиль принимает следующие виды вторсырья на переработку:
- PET питьевой, PET прочий (01);
- HDPE твёрдый и мягкий (02);
- LDPE упаковку цветную и прозрачную (04);
- PP твёрдый и мягкий (05);
- PS твёрдый и вспененный (06);
- макулатуру (архивы, газеты, журналы, тетради, книги без обложек); гофрокартон (коричневый). Втулки, упаковки из-под яиц и бумажные пакеты не подходят;
- Тетрапак без крышек (81, 82, 84);
- алюминий (41);
- жесть (40).
Все вторсырье должно быть чистым и рассортированным по фракциям.