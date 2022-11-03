Кировчане смогут сдать вторсырье 5 ноября в трех точках

Кировчане смогут сдать пластик, макулатуру, алюминий и другие виды вторсырья. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В субботу, 5 ноября, по Кирову вновь проедет экомобиль. Об этом сообщает АО «Куприт».

Сдать вторсырье кировчане смогут в следующих точках:

- 11.00 - 12.00 - Площадь Коминтерн, у «Магнита»;

- 12.30 - 13.30 - Лепсе, 1, у магазина «Глобус»;

- 14.00 - 15.00 - Заводская, 6, рядом со спортплощадкой.

Экомобиль принимает следующие виды вторсырья на переработку:

- PET питьевой, PET прочий (01);

- HDPE твёрдый и мягкий (02);

- LDPE упаковку цветную и прозрачную (04);

- PP твёрдый и мягкий (05);

- PS твёрдый и вспененный (06);

- макулатуру (архивы, газеты, журналы, тетради, книги без обложек); гофрокартон (коричневый). Втулки, упаковки из-под яиц и бумажные пакеты не подходят;

- Тетрапак без крышек (81, 82, 84);

- алюминий (41);

- жесть (40).

Все вторсырье должно быть чистым и рассортированным по фракциям.