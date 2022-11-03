В Кирове осудили ОПГ за незаконную организацию и проведение азартных игр

Азартные игры проводились в более, чем в 40 помещениях. Фото: Сергей ГАПОН

Суд посчитал доказанной причастность пятерых мужчин в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.172.1 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Кировской области.

Как было установлено предварительным следствием и судом, пять лет назад в Кирове появилась организованная преступная группа. Она незаконно проводила азартные игры. В более чем сорока помещениях в Кирове и области стояли платежные терминалы. На них было установлено игровое обеспечение с использованием сети «Интернет».

Каждый из пяти осужденных играл свою роль в совершении преступления. Они замаскировали незаконное деяние под благотворительность.

Доход от этой деятельности злоумышленники получали за счет и проигранных посетителями денежных средств. Преступники периодически вывозили деньги из игровых залов и делили между собой.

Летом 2020 года следователи провели обыск в квартирах осужденных, а также в офисе и игровых залах. Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли более 120 единиц игровой аппаратуры, документы, оргтехнику, а также денежные средства.

Исходя из доказательств по уголовному делу суд с учетом мнения прокурора признал мужчин виновными. Преступники получили наказание от 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима до 1 года лишения свободы условно. Кроме того, трое из осужденных будут обязаны оплатить штраф в размере от 400 до 500 тысяч рублей.