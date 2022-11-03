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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 9:29

В Кировской области осудили предпринимателя, чей сотрудник погиб после производственной травмы

Работодатель отделался условным сроком
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На днях состоялся суд над предпринимателем, допустившим к работе необученного человека.

На днях состоялся суд над предпринимателем, допустившим к работе необученного человека.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в региональной прокуратуре, трагедия случилась в марте на пилоцехе в деревне Прокопьевская Афанасьевского района. Предприниматель допустил к работе не устроенного официально сотрудника. Мужчина в один из дней получил серьезную травму бедра при распиловке лесоматериала на ленточной пилораме. В результате он потерял много крови и скончался в больнице.

Работодателя обвинили в нарушении охраны труда, повлекшем смерть человека. Он полностью признал свою вину, выплатил компенсацию родственнице погибшего и помог с похоронами. Кроме того, он устранил нарушения на производстве. В итоге суд, вкупе со всеми смягчающими обстоятельствами, приговорил предпринимателя к 8 месяцам лишения свободы условно и 6 месяцам испытательного срока.