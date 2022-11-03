В Кировской области избрали меру пресечения виновнику ДТП, в котором погибла 14-летняя девочка

Мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть, с учетом состояния опьянения и отсутствия прав. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кировской области 28-летнего молодого человека, насмерть сбившего 14-летнюю девочку, заключили под стражу на время расследования уголовного дела. Как сообщает областной Следком, ему предъявили обвинение в совершении преступления.

Напомним, трагедия случилась вечером 31 октября в поселке Пижанка. Молодой человек на «семерке» решил обогнать другую машину и выехал на обочину, где в этот момент шла группа школьников. От удара он съехал в кювет, после чего вылез из машины и дал деру. 14-летняя девочка, которую он сбил, скончалась от полученных травм.

Водителя задержали впоследствии - он оказался пьяным и без прав управления автомобилем. Сейчас продолжается расследование уголовного дела.