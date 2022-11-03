В Кирове пересмотрят подход к озеленению территорий

Концепция предлагает изменить типы городских посадок и увеличить площади зеленых насаждений. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает горадминистрация, увеличить площадь зеленых насаждений планируют за счет развития парков, скверов и общественных пространств. Одни из вариантов - создание буферных зон вокруг промпредприятий, использование пустырей и формирование зеленых коридоров вдоль улиц.

Типы городских посадок также планируют пересмотреть. Например, проводить высадку крупномерных деревьев, использовать многолетники при формировании цветников, сажать кустарники крупными модулями. В бульваре на Октябрьском проспекте предлагается использовать принцип рядовых и послойных посадок, когда растения каждого следующего ряда выше предыдущих.

Подготовлен также проект озеленения исторической части города, магистральных улиц, набережной Грина и Александровского сада, цветников на въезде в Киров.

Всю информацию предоставят депутатам Гордумы на заседании профильной комиссии в ноябре. Бюджет на предстоящие годы будут формировать с учетом выделения средств на осуществление этих проектов.