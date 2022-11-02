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НовостиОбщество2 ноября 2022 14:53

В Костино проверили содержание улично-дорожной сети

Рейд проводили специалисты отдела загородных территорий администрации Кирова
Роман Коротков
Прилотковые зоны приводили в порядок несколько суток. Фото: admkirov.ru

Прилотковые зоны приводили в порядок несколько суток. Фото: admkirov.ru

Сегодня в поселке Костино проверили качество уборки дорог и улиц. Рейд проводили специалисты отдела загородных территорий. Об этом сообщили в Октябрьском территориальном управлении. Сотрудники проверили результаты работ по уборке улиц от мусора.

Прилотковые зоны приводили в порядок несколько суток. Рабочие расчистили от мусора три улицы в поселке. При осмотре прибранных участков проверяющие остались довольны проделанной работой.

Стоит отметить, что за последнее время с улиц Кирова в специально отведенные места вывезли более 30 кубометров мусора и 35 тонн уличной грязи.