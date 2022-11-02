В Кирове 4 ноября на телебашне включат праздничную подсветку

Подсветку на башне включают по всем значимым праздникам. Фото: филиал РТРС «Кировский ОРТПЦ»

В Кирове в честь Дня народного единства включат подсветку на телебашне. Об этом сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Кировский ОРТПЦ».

Подсветка состоит из 36 прожекторов, расположенных на девяти уровнях. Они зальют антенно-мачтовое сооружение ровным белым светом. Иллюминация будет работать с 15.30 до 01.00. Как напомнили в компании, кировская телебашня - самый высокий объект в городе: его высота составляет 197 метров.

Напомним, что подсветку на ней включают по всем значимым праздникам: Новый год, День города, 1 мая и другим.