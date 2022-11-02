В Кирове 18-летний парень украл дорожный знак, чтоб украсить им свою квартиру

Дорожный знак молодой человек унес с участка, где шли ремонтные работы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове молодой человек украл дорожный знак, чтоб повесить у себя в квартире. Подробности сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Инцидент произошел на днях около трех часов ночи. Патрульные обратили внимание на молодого человека, стоящего на обочине дороги со знаком «Въезд запрещен» в руках. На вопрос росгвардейцев, откуда он у него, парень честно признался, что украл знак с участка, где ведутся ремонтные работы, и показал место, откуда стащил указатель. По собственным словам, он хотел повесить трофей в своей квартире.

18-летнего молодого человека передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Скорее всего, парня ждет уголовное дело.