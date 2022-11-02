Поезд Деда Мороза прибудет в Киров на Старый Новый год

Кировчан ждет всеселый праздник при участии аниматоров и артистов. Фото предоставлено пресс-службой ГЖД

В конце октября волшебник из Великого Устюга отправился в путешествие по стране на поезде. В Киров он прибудет 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Состав напоминает празднично оформленную передвижную резиденцию. Дед Мороз путешествует по всей стране и дарит праздник всем, кто не может приехать в Великий Устюг.

В поезде 19 вагонов. Во главе состава – паровоз с гирляндами и фонариками. Маршрут пройдет через более чем 130 городов России. Путешествие по Горьковской железной дороге поезд начнет в декабре. Он посетит Арзамас-2, Чебоксары, Йошкар-Олу, Казань, Ижевск. Далее состав прибудет на станции Ковров и Владимир. В Киров Дед Мороз приедет после новогодних каникул.

В каждом городе детей и их родителей ждет веселый праздник при участии артистов и аниматоров. Всех приглашают окунуться в настоящую зимнюю сказку!

В некоторых городах желающие могут увидеть поезд изнутри. Для этого будет необходимо купить билет.

Программу для всех городов можно изучить на сайте РЖД..